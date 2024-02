Ragazzina picchiata dalle coetanee finisce in ospedale Il video della rissa sui social

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Pontedera, 21 febbraio 2024 – Una ragazza poco più che diciottenne, studentessa di un istituto del Villaggio Scolastico di Pontedera, è stata aggredita da dueche prima l’hanno presa per i capelli, poi a schiaffi e calci. E’ successo sabato scorso alla fermata dei pullman sul piazzale dello stadio. L’aggressione è stata ripresa con un telefonino e ora ilgira suie nelle chat di WhatsApp di centinaia di studenti. Ieri mattina la ragazza si è presentata alla caserma dei carabinieri di Pontedera con i genitori e ha sporto denuncia. Dopo l’aggressione è stata visitata e medicata al pronto soccorso dell’Lotti e dimessa con una prognosi di cinque giorni. I carabinieri hanno avviato le indagini. Il fatto è grave non tanto per le conseguenze fisiche – per fortuna la studentessa ha ...