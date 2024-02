Ragazzi speciali in scena La disabilità si fa risorsa e apre nuovi orizzonti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) C’è molto teatro, ma ci sono anche tanta solidarietà e condivisione. Loro si chiamano Aurora, Gino Maria, Agnese, Giacomo, Elisa, Livia e Alessio: sono gli attori(tutti con) dello spettacolo che andrà invenerdì primo marzo alle 21 al Teatro degli Illuminati. Il loro sogno è quello di creare una compagnia e girare i teatri per far conoscere la bella esperienza di vita; intanto, per la prima volta, gli aspiranti attori saliranno sul palco per presentare un lavoro di grande intensità emotiva “Guarda il mondo con i miei occhi“, su testo e regia di Valentina Martinelli, tifernate, attrice diplomata all’Accademia Filodrammatici di Milano, direttrice della compagnia “Holo Teatro Due a Due“. Il percorso ha previsto incontri settimanali che sono iniziati a settembre e che hanno valorizzato l’emotività e il lato ...