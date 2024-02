Raffica di incidenti | grave pedone di 79 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)incidente ieri mattina intorno alle 10 a Busto Arsizio, ferito un anziano di 79, trasportato all’ospedale di Legnano in codice rosso. Sul posto, via Toniolo sono subito arrivati i soccorsi dell’Areu, con ambulanza e auto medica, e gli agenti della Polizia locale del comando bustese che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a ricostruire la dinamica. Stando a una prima ricostruzione, l’anziano era a piedi e sembra fosse vicino alla sua auto, parcheggiata lungo la via, all’improvviso per cause da accertare, è stato urtato da una vettura. L’impatto è stato violento, l’urto l’ha fatto cadere a terra, ai soccorritori le sue condizioni sono apparse subito gravi, quindi con l’ambulanza è stato trasportato all’ospedale di Legnano. All’anziano è stato riscontrato untrauma cranico. Mezzi di soccorso in azione per due ...