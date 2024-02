Quella falsa equivalenza tra l' Occidente e le autocrazie

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Sta circolando, in queste ore, la tesi secondo cui i casi di Alexei Navalny e Julian Assange sarebbero in sostanza sovrapponibili. In realtà, al di là di come la si pensi nel merito delle due vicende, si tratta di questioni piuttosto differenti. Ma iniziamo dal ripercorrere le storie di Navalny e Assange. Almeno dal 2011, Navalny portava avanti delle battaglie politiche di opposizione al presidente russo, Vladimir Putin. Nell’agosto del 2020, subì un avvelenamento, di cui, secondo lui stesso e il Dipartimento di Stato americano, erano responsabili i servizi russi. L’attivista, dopo essere stato curato in Germania, decise di fare ritorno in Russia, dove fu messo in stato d’arresto a gennaio del 2021. Era invece il 2010, quando Julian Assange, attraverso la sua piattaforma Wikileaks, pubblicò una notevole quantità di documenti diplomatici statunitensi. Inoltre, nel 2017, la stessa ...