Quel Procuratore a caccia dei nazisti

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) In tanti lunedì pomeriggio nella Sala del Trono di Palazzo Ducale per assistere alla presentazione del libro “ai“, scritto da Marco De Paolis,generale della Corte Militare d’Appello di Roma. L’incontro ha concluso gli eventi per il Giorno della Memoria 2024 organizzati dalla Provincia e dalla Scuola per la Pace, in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea (Isrec). De Paolis ne ha parlato insieme a Gianluca Fulvetti dell’Università di Pisa e vicepresidente dell’Isrec di Lucca, ed a Enrico Cecchetti, ex vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana. Il volume “ai“, con prefazione di Liliana Segre, racconta le indagini condotte tra il 2002 e il 2018 dalDe Paolis contro i criminali di ...