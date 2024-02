Quanti punti ha perso Alcaraz a Rio? Sinner sempre più vicino al n 2 del ranking

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Carlossi è ritirato nel match d’esordio del torneo ATP 500 dide Janeiro: in Brasile lo spagnolo era il finalista uscente e questa prematura uscita di scena avrà ripercussioni anche sulATP, nel quale l’iberico perderà 300(tanti ne venivano assegnati fino allo scorso anno al finalista perdente di un ATP 500). L’iberico, dunque, che nelle prossime settimane pure avrà cambiali importanti da scartare, vede assottigliarsi il propmargine nei confronti di Jannik: ora tra il numero 2 ed il numero 3 del mondo ci sono appena 535di distanza. Nel frattempo l’azzurro, pur non scendendo in campo in questa settimana, ha allungato nei confronti del russo Daniil Medvedev, il quale non difendendo il titolo conquistato a Doha nel 2023, ha ...