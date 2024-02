Quante posizioni guadagna Jasmine Paolini nel ranking WTA? Balzo notevole con i quarti a Dubai E se vince ancora…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)si è qualificata per idi finale del torneo1000 di, continuando arenel, nel quale lunedì scorso si trovava al 26° posto con 1735 punti, mentre ora è al numero 23 virtuale con 1915, scalando 3ndo 180 punti netti. L’azzurra, infatti, lunedì 26 febbraio scarterà i 35 punti della United Cup 2024, in quanto ane ha già incamerati 215. Qualora il piazzamento fosse confermato a fine torneo,andrebbe a ritoccare il best, essendo stata al massimo numero 24 del mondo. L’italiana poi, con l’approdo in semifinale andrebbe a quota 2090 punti, al 21° posto ...