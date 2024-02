Quando Costanzo prese il controllo di C’è posta per te e fece incontrare Maria con un suo ex

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Era il lontano 2001Maurizioildi C'èper te eDe Filippi un suo ex fidanzato L'articolo proviene da Novella 2000.

Il comico Enzo Iacchetti , tra gli invitati alla serata in ricordo di Maurizio Costanzo , racconta il suo rapporto con il conduttore.Continua a ... (fanpage)

Pier Silvio Berlusconi e l'invito a Fazio, 'se vuoi siamo qua': Dopo che De Filippi ha raccontato come Silvio Berlusconi provò a convincere Costanzo a condurre un appuntamento quotidiano ("Lo accompagnò fino al vagone letto del treno"), è arrivato l'invito a ...

Mediaset apre a Fabio Fazio e il conduttore risponde: "Ne parliamo fra qualche anno": Il conduttore, che da poco ha cambiato casa passando con il suo programma 'Che tempo che fa' dalla Rai a Nove, ha risposto: "Ho appena iniziato sul Nove. Però, Pier Silvio, nel caso, ne parliamo fra ...

Pier Silvio Berlusconi corteggia Fabio Fazio: “Se vieni in Mediaset diventi quotidiano”: Roma – Un invito con il sorriso, durante la serata speciale in ricordo di Maurizio Costanzo, a un anno dalla scomparsa, andato in onda ieri sera su Canale 5 dal teatro Parioli: lo ha lanciato Pier Sil ...