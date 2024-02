Qualificazioni Eurobasket 2025 | Italia-Turchia | orario e dove vederla

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Pesaro, 21 febbraio 2024 – Si avvicina la palla a due del primo appuntamento dell'nelle. Inserita nel raggruppamento B assieme a Ungheria, Islanda e, la selezione azzurra si appresta ad affrontare quest'ultima alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Vitrifrigo Arena che, dopo il sold-out contro la Spagna nel novembre 2022, vivrà un'altra grande serata: procede spedita la vendita dei tagliandi, ancora disponibili sul circuito Vivaticket. I convocati Per il primo match, il commissario tecnico Gianmarco Pozzecco ha lasciato fuori dalla lista dei convocati Bortolani, Caruso e Spagnolo. Questi i 12 che affronteranno la: Spissu, Mannion, Tonut, Melli, Flaccadori, Tessitori, Ricci, Polonara, Severini, Procida, Pajola, Petrucelli. I ...

In vista delle prime due sfide di qualificazione a Eurobasket 2025 contro Turchia e Ungheria , il CT azzurro Gianmarco Pozzecco ha diramato la lista ... (sportface)

Roma, 9 febbraio 2024 – Le nazionali femminili di pallacanestro di Irlanda e Israele si sono affrontate a Riga in un clima tutt'altro che sereno ... (sport.quotidiano)

Qualificazioni EuroBasket 2025, Italia-Turchia: dove vedere la diretta: Sono 12 i precedenti Azzurri nella città marchigiana: tutte amichevoli tranne il match con la Spagna nel novembre 2022 e il successo sulla Russia del 2002 nelle qualificazioni all’EuroBasket dell’anno ...

ITALIA: ECCO I 12 SCELTI DA POZZECCO PER LA TURCHIA: Non ci sono Matteo Spagnolo, Giordano Bortolani e Guglielmo Caruso nei 12 scelti dal coach Gianmarco Pozzecco per la gara di domani sera contro la Turchia ...

EuroBasket Qualifiers, domani Italia-Turchia: i convocati di Pozzecco: La Sala del Consiglio del Comune di Pesaro ha ospitato oggi la conferenza stampa di presentazione di Italia-Turchia, partita valida per la qualificazione al Campionato Europeo che nell’estate 2025 si ...