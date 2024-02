Qarabag FK vs Braga – probabili formazioni

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Con due gol di vantaggio, ilFK punta a chiudere la partita contro ilnel secondo turno dei playoff di Europa League di giovedì 22 febbraio sera. La squadra azera ha trionfato con il punteggio di 4-2 nell’incontro di apertura della scorsa settimana, mettendosi in una posizione di forza per avanzare nella competizione. Il calcio di inizio diFK vsè previsto alle 18:45 Anteprima della partitaFK vsa che punto sono le due squadreFK Dopo aver vinto il titolo della Premier League azera nella scorsa stagione e aver superato HJK Helsinki e Olimpija Ljubljana nelle qualificazioni, ilsi è piazzato al secondo posto nel proprio girone di Europa League, a otto punti dai leader del Bayer ...

