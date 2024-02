Qarabag-Braga | Europa League | diretta tv | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale die si gioca giovedì alle 18:45: tv,. I tifosi deldi sicuro ricorderanno a lungo la prima, storica, apparizione della loro squadra nella fase ad eliminazionedell’. Gli azeri hanno sbalordito tutti nella gara d’andata valida per gli spareggi di accesso agli ottavi, andando a vincere 4-2 in casa di quella che è attualmente la quarta forza del campionato portoghese, il, nonché un avversario retrocesso dalla Champions. Ed ipotecando, di fatto, la qualificazione agli ottavi di finale, ...