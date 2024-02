Pugno al Professore | Sanzione Esemplare e Opportunità di Riabilitazione

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Pescara - Il consiglio d'istituto dell'Istituto Alberghiero De Cecco ha deliberato all'unanimità unadisciplinare definita "" nei confronti dello studente responsabile di aver aggredito un docente durante una lezione di cucina. Tuttavia, la decisione non si limita alla punizione, ma si orienta anche verso il recupero e ladello studente. Alessandra Di Pietro, dirigente dell'istituto, ha dichiarato: "Considerando che la funzione specifica della scuola non mira esclusivamente alla punizione, ma piuttosto al recupero dello studente, abbiamo anche deciso che l'istituto offrirà al giovane la possibilità di partecipare a un percorso rieducativo. Questo percorso prevede lo svolgimento di servizio volontario nella mensa della Cittadella dell'Accoglienza di via Alento o in un'altra struttura, da individuare ...