Puglianello | Iannotti | “Avremo scuola dell’infanzia sicura e all’avanguardia”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Unapiùcon un impianto di alimentazione a risparmio energetico, nascerà un istituto scolastico con nuovi locali per la mensa dedicata ai più piccoli e con spazi esterni utili per le attività motorie. Questa è la struttura che sta per sorgere nel nostro Comune, non potevamo più aspettare, così abbiamo cominciato subito i lavori”. A dichiaralo è la consigliera comunale delegata al settore della Pubblica istruzione del Comune di, Raffaella, dopo un sopralluogo sul cantiere dove sono in corso gli abbattimenti propedeutici alla ricostruzione del nuovo plesso delladi. “L’edificio demolito era una struttura degli anni ’60 – continua– non adeguata ...