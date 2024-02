Pucciarelli | ”Calzona è un Sarriano | è più concentrato sulla fase difensiva”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Manuel, ex calciatore che ha lavorato con Sarri eall’Empoli. Queste le sue parole: “Ilvice allenatore di Sarri ad Empoli? Mi fa molto piacere che abbia una grandissima opportunità come questa, perché per quanto mi riguarda è veramente una bella persona. Poi faceva il secondo, poteva fare meno cose rispetto al mister, però ci dava molti consigli ed era molto importante anche fuori perché eravamo giovani. Poi per quanto riguarda il gioco è un, quindi farà le stesse cose di Sarri. È piùcome Sarri. Davanti darà molta libertà a chi la deve avere. Non avrà tanti schemi perché la palla arriverà bene da ...