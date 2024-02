Proteste agricoltori | Limata | “Da Forza Italia piena capacità di ascolto”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Ledel mondo agricolo di queste ultime settimane, anche nel nostro territorio sannita a grande vocazione agricola, sono tenute in debita considerazione dai rappresentanti parlamentari territoriali dinello specifico dall’onorevole Francesco Maria Rubano e dalle rappresentanze del partito azzurro in seno al Governo di Centrodestra, ma serve una visione strategica. – ha affermato Sebastian, responsabile provinciale delle politiche agricole – Non serve un rimedio-tampone al problema di oggi e non serve soltanto lanciare un messaggio di solidarietà a chi manifesta. Piuttosto serve parlare con la maggioranza del mondo agricolo per avere una prospettiva che permetta all’agricoltura di rappresentare ancora in futuro un settore portante dell’economia locale e ...