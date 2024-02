Projekt-Monza una sfida fra grandi per alzare il trofeo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) È una Mint Vero Volleyancora imbattuta in Europa quella che oggi alle 17.30 si giocherà la finale d’andata di Challenge Cup sul campo delWarszawa. A cinque anni di distanza dalla sconfitta subita con i russi del Belgorod, la squadra brianzola cercherà di portare a casa la terza competizione europea per importanza, andando così ad arricchire una bacheca in cui brilla già la CEV Cup 2022. Contro i polacchi, a loro volta arrivati senza sconfitte all’ultimo atto, non sarà però una passeggiata, come ha sottolineato alla vigilia coach Massimo Eccheli: "Una finale è una partita dall’alto contenuto tecnico ed emotivo. Incontriamo una delle squadre più forte del campionato polacco, sarà importante partire bene. L’insidia maggiore è data dall’elevato tasso tecnico della squadra avversaria con un sistema muro-difesa molto organizzato. Dobbiamo ...