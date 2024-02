Professione “libero“ | Il mio primo anno da titolare? Ora so di valere la Superlega

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Alla fine del mese scorso ha compiuto 27 anni. E, con la maglia della Top Volley Cisterna di Latina, sta disputando la sua settima stagione consecutiva indi volley. Alessandro Piccinelli, lodigiano doc, 189 centimetri di altezza, gioca nel ruolo die ha un palmares d’eccellenza in cui figurano il Mondiale per club, la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia ovviamente di A1 vinti nel 2022 con Perugia. Il pallavolista di Lodi però, l’precedente era diventato campione europeo con la Nazionale italiana allenata da Ferdinando “Fefè” De Giorgi nella finale di Katowice in cui gli azzurri si imposero per 3-2 sulla Slovenia. In bacheca poi il 27enne ha anche, sempre con la maglia di Perugia, altre due Supercoppe italiane (nel 2019 e 2020) e un’altra Coppa Italia nella stagione 2018-2019. Alessandro, perchè la pallavolo? ...