Previsioni Meteo | Maltempo in arrivo con Pioggia e Temporali a partire da giovedì

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma - Un fortesi avvicina all'Italia con piogge eprevisti ada. Ecco cosa aspettarsi nelle varie zone del Paese:22 Febbraio: Nord: Rovesci moderati in Liguria, piogge sparse sulle alte pianure e Prealpi con intensificazione serale. Condizioni più asciutte in Emilia Romagna. Temperature in calo, massime tra 10 e 14 gradi. Centro: Nuvoloso sull'alta Toscana con possibili piovaschi isolati; addensamenti sparsi sul Lazio con più sole sull'Adriatico, soprattutto in Abruzzo. Temperature in aumento, massime tra 14 e 18 gradi. Sud: Residui piovaschi sulla Sicilia meridionale, prevalentemente soleggiato altrove con nubi medio-alte. Temperature in leggero aumento, massime tra 13 e 18 gradi. Venerdì 23 Febbraio: Nord: Aperture sulle Alpi occidentali, ma tempo chiuso ...