Presidio sotto la Prefettura oggi pomeriggio dalle 15 Cgil e Uil lanciano lo sciopero

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) "Il crollo avvenuto nel cantiere per la costruzione di un supermercato a Firenze è l’ennesima e insopportabile tragedia di morti sul lavoro. A essere coinvolto il sistema dei subappalti che produce risparmi su condizioni di lavoro, salari, sicurezza, formazione e quindi sulle persone. Nell’esprimere totale vicinanza alle famiglie delle vittime, diciamo anche con forza che siamo stanchi di ascoltare parole di cordoglio. Il lavoro e la sicurezza devono essere rimesse al centro dell’attenzione della politica". Per questoe Uil, insieme alle categorie degli edili e dei metalmeccanici - Fillea, Feneal Uil, Fiome Uilm Uil - hanno dichiarato due ore dia livello nazionale per. Alla Speziala...