Presidente del Consiglio Ue Spinto da Macron | ok di Meloni e Scholz

Bioparco, il Comune finanzia una nuova “foresta tropicale”: sarà grande due ettari: Assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi: “È un progetto che ha l’obiettivo di riqualificare il patrimonio vegetazione ed ambientale di un’area del Bioparco” ...

Lavoro, tutto pronto per il “Talent Day”: oltre 30 imprese pronte a incontrare i candidati: Appuntamento alla Borsa Merci della Camera di Commercio di Pisa giovedì 22 febbraio dalle 9.30 alle 14.30 Pisa, 21 febbraio 2024 – Favorire l’incrocio tra domanda e offerta e dare una nuova spinta all ...

Lavoro, Meloni alla Cgil: "Non dividiamoci sulla sicurezza, nuove norme lunedì": Come sapete abbiamo già assunto lo scorso anno 800 nuovi ispettori del lavoro. Evidentemente non basta ... del comizio del centrodestra a sostegno di Paolo Truzzu, candidato presidente in Sardegna.