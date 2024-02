Presa la banda dei “migranti Vip” E gli scafisti sparano alla Finanza

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Gli occhi della giustizia si sono posati sulle coste siciliane, dove un’ampia rete criminale, composta da 12 individui di nazionalita? tunisina e italiana, e? stata accusata di favorire l’immigrazione clandestina. Questa organizzazione, le cui attivita? sono state monitorate a partire dal mese di agosto 2022, avrebbe garantito l’arrivo rapido e discreto ditunisini in Sicilia, in particolare a Marsala. Si trattava di “viaggi VIP“, così definiti da alcuni testimoni, in cui ivenivano portati a bordo di natanti dotati di potenti motori, con non più di venti persone a bordo e con la promessa di non essere intercettati dalle autorita?. Il metodo di trasporto, secondo le informazioni raccolte, prevedeva un pagamento che variava da 3 a 6 mila euro a migrante, molto piu? elevato del costo di viaggio usuale su imbarcazioni sovraffollate e ...