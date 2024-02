Premio Strega 2024 | Fulvio Abbate | “Punto a entrare in dozzina altrimenti è amichettismo”

(Adnkronos) – "Il mio obiettivo ora è arrivare nella dozzina dello Strega . E qualora non dovessero farmi entrare , la mia deduzione sarebbe molto ... (periodicodaily)

Lo scrittore in gara con 'Lo Stemma': "Io credo molto in questo mio libro, ma la discussione sullo Strega non verte mai sulla qualità delle opere" ... (sbircialanotizia)