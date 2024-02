Prandini | Proporremo al Consiglio Ministri UE la cancellazione dei vincoli sui settori produttivi

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Milano, 21 febbraio 2024 “Continueremo a fare il nostro lavoro a Coldiretti a Bruxelles, anche per l'incontro del 26 febbraio sul tavolo deldeiUE con una nostra proposta per cancellare tutti iche impattano suie che non hanno logica rispetto al preservare la qualità dell'ambiente che dobbiamo regalare alle future generazioni”, ha annunciato il presidente di Coldirettia margine del “MyPlant&Garden” a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

