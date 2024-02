Pozzuoli | il consiglio comunale tratta il tema del Bradisismo

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Oggi, con inizio alle ore 11, si è riunito ildicon molti punti all’ordine del giorno. Si é parlato anche di, grazie all’interrogazione del consigliere Riccardo Volpe ed alle sollecitazioni del comitatoSICURA costituito il 4 febbraio u.s. il Tgr Campania, inoltre, tramite la propria inviata Francesca Ghidini, sta Il Blog di Giò.

POZZUOLI/ Angelo Lucignano entra in consiglio comunale al posto di Enzo Figliolia e va all’opposizione: POZZUOLI – «Tengo a precisare che il mio subentro in consiglio comunale era del tutto inatteso, tra l’altro la stessa modalità non era auspicata. E’ comunque mio dovere prestare servizio alla funzione ...

POZZUOLI/ Fuori uso l’eco-compattatore a Largo Palazzine «Guasto dovuto ad un atto vandalico»: POZZUOLI – Fuori uso l’eco-compattatore gestito dal servizio ciclo integrato dei rifiuti e bonifiche a Largo Palazzine a causa della presenza di un pezzo di metallo che nei giorni scorsi ha causato la ...

Terremoti ai Campi Flegrei, per il bradisismo Napoli deve rifare 9 vie di fuga: L’elenco delle vie di fuga per il bradisismo che saranno rifatte nella città di Napoli.