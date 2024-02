Potere d’acquisto | l’aiuto dei parenti fondamentale per 3 famiglia su 10

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 febbraio 2024 – Il drastico calo deldegli ultimi anni si è fatto sentire sui bilanci delle famiglie italiane. Quasi 3 italiani su 10 (29%) nel triennio in corso hanno ricevuto un aiuto economico dalla propria, la maggior parte (23%) in modo ricorrente, soprattutto per pagare le bollette e la spesa alimentare. Secondo i dati rilevati dall’Osservatorio Mensile Findomestic (Gruppo Bnp Paribas) di febbraio, il 10%, invece, ha ricevuto un sostegno economico una tantum dai propri familiari sotto forma di prestito, donazione di denaro o di beni importanti. Sono soprattutto i genitori (60%) a prestare aiuto e in percentuale minore (13%) fratelli o sorelle. “L’analisi di febbraio – commenta Claudio Bardazzi, Responsabile Osservatorio Findomestic – evidenzia una situazione economica che per il 40% delle ...

