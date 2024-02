Potenziamento trasporti studenti con disabilità | 80 milioni di euro ai comuni

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) In Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio è stato pubblicato ilcato del Ministero dell'interno con il riparto del contributo di 80di, per l'anno 2023, aidelle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, per ildel servizio di trasporto deglicone definizione dei relativi obiettivi di servizio e delle modalita' di monitoraggio. L'articolo .