(' PSV Eindhoven - Borussia Dortmund ' il 20 febbraio e ' Porto - - Borussia Dortmund ' il 20 febbraio e ' Porto - Arsenal ' il 21 e ospiti vari: highlights, interviste, commenti, pagelle e

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) . Altra semifinale in contemporanea con Napoli-Barcellona: ecco com’è andata la sfida del ”Do Dragao”. Dopo la vittoria di ieri sera dell’Inter e il contemporaneo appuntamento del Napoli nel big match contro il Barcellona, alle ore 21, all‘Estadio do Dragao, ilha ospitato l’per la gara Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Mercoledì notte il Do Dragao proverà a fare la voce grossa per sostenere i suoi ragazzi perché il compito sarà molto duro: nell’andata degli ottavi ... (infobetting)

Alle 21 di oggi andrà in scena il match valido per gli ottavi di finale di Champions League tra Porto e Arsenal. ecco le Formazioni ... (calcionews24)

Porto-Arsenal le pagelle e il tabellino della partita: Porto-Arsenal le pagelle e il tabellino della partita: vediamo com'è andata nella sintesi curata dalla redazione di Sportnews ...

Yamal e Pepe, la Champions degli eccessi: in campo il più giovane e il più vecchio della fase a eliminazione diretta: Nel prato del “Do Dragao” di Oporto, contro l’Arsenal, al centro della difesa dei padroni di casa ecco Pepe, che il 26 febbraio compirà 41 anni. Cosa accomuna questi due calciatori, oltre al fatto ...

Formazioni ufficiali Porto-Arsenal: ecco le scelte dei due allenatori: Alle 21 di oggi andrà in scena il match valido per gli ottavi di finale di Champions League tra Porto e Arsenal. Ecco le formazioni ufficiali Alle 21 di oggi andrà in scena il match valido per gli ...