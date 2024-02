Alle 21 di oggi andrà in scena il match valido per gli ottavi di finale di Champions League tra Porto e Arsenal. Ecco le formazioni ufficiali Alle 21 di oggi andrà in scena il match valido per gli ottavi di finale di Champions League tra Porto e Arsenal. Ecco le formazioni ufficiali. PORTO (4 -

Porto-Arsenal, le formazioni ufficiali: Varela dal 1', la scelta su Martinelli (Di mercoledì 21 febbraio 2024) Porto (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Mario, Otavio, Pepe, Wendell; Nico Gonzalez, Varela; Francisco Conceicao, Pepe, Galeno; Evanilson. All. Conceicao Arsenal (4... Leggi tutta la notizia su calciomercato (Di mercoledì 21 febbraio 2024)(4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Mario, Otavio, Pepe, Wendell; Nico Gonzalez,; Francisco Conceicao, Pepe, Galeno; Evanilson. All. Conceicao(4...

Formazioni non ancora annunciate: FC Porto - Arsenal è valevole per gli Ottavi della competizione Champions League 2023/2024. La partita è in programma il giorno 21 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Estádio do Dragão di Porto. DIRETTA/ Porto Arsenal video streaming tv: fattore campo sempre prezioso! (Champions, 21 febbraio 2024): Diretta Porto Arsenal risultato live, streaming video tv: probabili formazioni, quote e dove vedere l'andata di Champions League di oggi 21 febbraio ...

