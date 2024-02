Portate dell' acqua | per favore! | per Alberto si ferma lo studio di Affari Tuoi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)ha emozionato il pubblico di. Nel corso'ultima puntata anadata in onda martedì 20 febbraio, il concorrente ha stupito tutti. Ha letteralmente ribaltato una partita che sembrava ormai persa. I pacchi rossi sono volati via con estrema facilità, soprattutto quelli con un premio più consistente come ad esempio 100mila euro e 300mila euro. Ma quando si è giunti all'ultimo giro, ecco che è arrivato il regolamento dei conti con il dottore. Niente offerta: solo il cambio. Enon ha voluto scambiare il suo pacco con l'amicoa Valle d'Aosta. Ha chiesto solo di poter aprire il pacco che stringeva tra le mani e quello'amico nello stesso momento sul bancone davanti ad Amadeus. Richiesta accordata e pacchi aperti:...