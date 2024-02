Pontevecchio in pedana Istodor sogna l’azzurro Arriva anche Kolosov

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Riparte il campionato di serie A1 di ginnastica ritmica Fgi a Chieti e le atlete dellasono nuovamente in. A guidare le farfalle bolognesi la capitana Sofia Rosa e con lei in gara Sofia Maria, visionata al centro tecnico nazionale di Desio in vista di una possibile convocazione azzurra. E ancora Diana Raffaella Bursuc, Nicol Baldoni, Giulia Losco Danielli, Noemi Garofalo e Vittoria Benedetti. Con le ragazze dellaci sarà Margarita, atleta della Nazionale tedesca che indosserà i colori amaranto per questa stagione.