Ponte sullo Stretto | Salini tiene in pugno il governo “Ritiriamo il contenzioso solo se parte l’opera”

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tra i punti principali dell’esposto che ha portato la Procura di Roma ad aprire una inchiesta c’è la questione delfra la Societàdi Messina ed Eurolink. Dalla breve intervista mandata in onda da Report domenica sera si capisce come Pietro, ceo di Wubuild, oggi possiamo dire l’uomo più potente d’Italia come ha raccontato affaritaliani.it, tenga inil, e più nello specifico il ministero delle Infrastrutture di Matteo Salvini. Segui su affaritaliani.it