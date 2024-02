Ponte sullo Stretto | la Procura di Roma apre un' indagine

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Un fascicolo di, senza ipotesi di reato e indagati, è stato aperto dalladidopo un esposto presentato dal deputato di Avs, Angelo Bonelli, dalla segretaria del Pd, Elly Schlein e da Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italia, in relazione al progetto suldellodi Messina. La denuncia di 9 pagine era stata depositata a piazzale Clodio il primo febbraio e riguarda...

“Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” a La7: "Non consentiremo realizzazione di lotti incompleti": Fabio Pugliese nella trasmissione “L’Aria che Tira”, su LA7. Nell’ambito del collegamento televisivo il Direttore Pugliese intervenendo sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto ha dichiarato che ...

Pm di Roma apre un'indagine sul ponte sullo Stretto: Un fascicolo di indagine, senza ipotesi di reato e indagati, è stato aperto dalla Procura di Roma dopo un esposto presentato dal deputato di Avs, Angelo Bonelli, dalla segretaria del Pd, Elly Schlein ...

Salvini: “il Ponte sullo Stretto porterà 120 mila posti di lavoro. Solo in Italia la sinistra fa battaglia”: Il Ponte sullo Stretto si farà al cento per cento. “Solo in Italia si riesce a fare battaglia politica su un Ponte, su una galleria, sull’alta velocità. Il Ponte sullo Stretto serve a unire milioni di ...