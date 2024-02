Ponte sullo Stretto | aperta un’inchiesta sul progetto del ministro Salvini

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La Procura di Roma ha aperto un’indagine suldeldi Messina. L’inchiesta, per il momento senza indagati e senza ipotesi di reato, è partita in seguito a un esposto presentato dalla segretaria del Pd Elly Schlein, dal co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e dal segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. L’esposto “sull’attività di progettazione e realizzazione di un collegamento stabile tra Sicilia e Calabria” è composto di 9 pagine ed è stato depositato lo scorso primo febbraio negli uffici della Procura capitolina di piazzale Clodio. Il fascicolo è seguito dal pubblico ministero Alessia Natale, che si occupa di reati contro la pubblica amministrazione. Schlein, Bonelli e Fratoianni chiedono di indagare sulla procedura intrapresa per realizzare il...