Polveri sottili calate del 45% in 10 anni | ma non basta Il report di Snpa sullo smog

Per citare alcuni dati del Rapporto Ambiente Snpa, 'il 2022 è stato il più caldo dal 1961; le emissioni di gas serra, dopo la battuta d'arresto del periodo della pandemia, mostrano nel 2022 un

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Lo smog in Italia registra confortanti trend in discesa ma non è stato fatto abnza: ecco la fotografia del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e la deroga ottenuta per le regioni padane