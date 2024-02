Polmonite | Sinwar | dopo le voci di fuga in Egitto quelle sulla salute

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Non si hanno notizie certe di Yahya. Il capo di Hamas a Gaza potrebbe aver lasciato la Striscia ed essere fuggito in. Questa è l'ultima ricostruzione proposta dalla stampa e in rete. Oggi, però, si aggiunge un'informazione non di poco conto. Il leader dell'organizzazione politica palestinese islamista, sunnita e fondamentalista, potrebbe essere affetto da un caso dicon complicazioni. A sostenerlo sono fonti di un Paese arabo citate dal canale israeliano N12, rilanciato a sua volta da altri media tra cui il Jerusalem Post. Secondo quanto riportato, la fonte ha affermato di aver ricevuto queste informazioni da alti funzionari di Hamas. N12 ha spiegato che il Paese arabo era in contatto con i miliziani palestinesi per chiedere possibili evoluzioni verso un cessate il fuoco. Successivamente Hamas ha ...