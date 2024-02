infatti il white striping cambia sia l'aspetto che la un anno e mezzo insieme ad altre organizzazioni europee per chiedere a Lidl europee per chiedere a Lidl maggiori tutele per i polli allevati

Polli Lidl e white striping: cos'è questa grave malattia (Di mercoledì 21 febbraio 2024) L'associazione Essere Animali ha condotto uno studio approfondito tra dicembre 2023 e gennaio 2024. Ne ha pubblicato i risultati, con riferimento a 603 confezioni di petto di pollo da allevamento convenzionale con marchio Lidl. La quasi totalità di quanto sottoposto a verifica presenta una malattia, "indice di sofferenza degli animali". Allarme Polli Lidl Quando si parla di quasi totalità, si fa riferimento al 90% dei petti di pollo testati dall'associazione. La malattia in questione è nota come white striping, che rappresenta un chiaro sintomo di una sofferenza degli animali che ha raggiunto livelli cronici. Alcuni consumatori potrebbero essere poco interessati a questo aspetto. Probabilmente, però, porranno maggior attenzione sul fatto che tutto ciò è sintomo anche ...

