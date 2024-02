Podismo Trofeo ’Otto Comuni’ a Copparo Percorso lungo le vie principali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Entra nella fase finale il ‘Ottocon le ultime decisive gare. Domenica 25 febbraio ritorna la storica manifestazione podistica a tappe, organizzata da Uisp comitato di Ferrara in collaborazione con il gruppo podistico Invicta. Il calendario del‘Ottoè arrivato alla quarta e penultima tappa nel Comune di, con partenza e ritrovo nella piazza municipale a partire dalle 8. Ilsaràle viedel paese. Il programma delle partenze sarà differenziato per distanze, che varrà per ogni singola tappa del. Alle 9.30 per le categorie primi passi-pulcini sulla distanza dei 300 metri, poi esordienti 600 metri, alle 9.45 ragazzi e cadetti che percorreranno ...