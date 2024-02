Pizza & Bolle apre la terza sede all' Eur | tutta dedicata alla pizza in teglia E le novità non sono finite

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Saràine aprirà i battenti i primi di aprile ladi “”, gruppo romano che propone tutti i tipi di: napoletana contemporanea a Sant’Isidoro, romana contemporanea a San Martino, infine la specialità romana per eccellenza nella nuova insegna (San Biagio), dove – prima delle tante– ci sarà anche la romana tonda al mattarello, solo la sera per asporto e delivery a un massimo di 5 chilometri.all'Eur Ma andiamo per ordine. Per capire il senso dell’impresa è fondamentale partire dal ...