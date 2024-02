Pistole e casco in testa al centro commerciale di Sona | rapinata la gioielleria della stessa catena dell’assalto a Marcon

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)(Verona), 21 febbraio 2024 – Panico neldidove è stata commessa un’altra rapina con armi in pugno in unadopo l’assalto coi kalashnikov messo a segno lo scorso 7 febbraio a, in provincia di Venezia. Stavolta è stato preso di mira ilLa Grande Mela a, nella frazione di Lugugnano, nel veronese, dove ieri sera due banditi armati die con il volto coperto da caschi hanno rapinato unaall’interno fuggendo poi in sella ad una moto. Il negozio rapinato è“Gioielli di Valenza”, ladel colpo del 7 febbraio all'ipermercato Valecenter di ...

