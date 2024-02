Pisa | l' iter per l' Arena Garibaldi passa dal caso Bergamo | Cessione stadio? Si può fare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024), 21 febbraio 2024 - A illustrare i passi fatti in Lombardia l’assessore alla riqualificazione urbana e all’urbanistica del Comune diFrancesco Valesini. Proprio la scelta della città orobica è quella a cui si ispira il Comune di.Ildellodiha fatto scuola in Italia e ilSporting Club, di concerto con il Comune, ha preso ispirazione proprio dall’che ha portato all’alienazione del Gewiss Stadium, già Atleti Azzurri d’Italia, per la futuradell’alla società nerazzurra.Assessore, a che punto siete con lodi? «Siamo alla fine di un percorso durato 7 anni. Siamo in dirittura d’arrivo ...