Pioggia di medaglie per le atlete Quadrifoglio

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ottimo inizio di annata agonistica per ledel Pattinaggioai campionati provinciali Uisp, che tornano a casa con ben 18 medagllie. La gara si è svolta sabato scorso nella pista di Bondeno, e ha visto in campo tutte le squadre della provincia. Nel 2° livello Professional B, vittoria di Martina Fantoni, seguita al secondo posto da Francesca Di Barba e al terzo da Federica Campochiaro; nel 2° Professional A, Campionessa Provinciale Irene Teodori. Nel 1° Professional C , prima classificata Jasmine Musacci, seguita da Ilaria Biancani, seconda, da Bergamini Giulia, terza, e da Teodori Elena, quarta. Nel 2° livello Debuttanti C , medaglia d’oro a Sara Saletti, d’argento a Francesca Ferroni. Nel 1° Debuttanti C, è salita al primo posto Anna Fini, al secondo, Anna La Malfa, e al terzo, Susanna Grimandi; a seguire, gli ottimi piazzamenti ...

Doha (Qatar), 14 febbraio 2024 – Gregorio Paltrinieri , l’uomo che non guarda “più tanto alle medaglie ma alle emozioni” ha vinto il bronzo negli ... (sport.quotidiano)

