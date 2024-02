Pilota russo ucciso in Spagna | “così 007 di Putin e mafia hanno trovato Maxim Kuzminov”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Alicante, 21 febbraio 2024 – A pochi giorni dal ritrovamento indel cadavere delarrivano le prime ipotesi della polizia spagnola sull’omicidio. Il 33enne era salito agli onori della cronaca nell’agosto dello scorso anno per essersi accordato con l’intelligence ucraina nel dirottare il proprio elicottero, in disaccordo con le ragioni dell’invasione. “Ero pienamente consapevole di ciò che stava accadendo. Ho deciso da solo che si trattava di un crimine di guerra e che non vi avrei partecipato”, aveva affermato in un documentario che ripercorreva le sue gesta, esortando i suoi concittadini a seguire il suo esempio. Secondo le fonti del Daily Mail, a giocare un ruolo nella sua morte potrebbero essere stati larussa e l’intelligence agli ordini del ...