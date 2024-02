Pietro Genovese, figlio del regista Paolo, è stato rinviato a giudizio per l'accusa di evasione dai domiciliari. Il ventenne era stato condannato in via definitiva a 5 anni e 4 mesi di carcere per l'

Pietro Genovese rinviato a giudizio per l'evasione dai domiciliari (Di mercoledì 21 febbraio 2024) AGI - Il gup di Roma ha rinviato a giudizio Pietro Genovese accusato dai pm di evasione dai domiciliari. Il ragazzo, oggi 24enne, aveva concordato una pena di 5 anni e 4 mesi in appello dopo che, il 22 dicembre 2019, ha travolto e ucciso con la sua auto Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli, entrambe 16 anni, lungo corso Francia. L'episodio per il quale Genovese va a processo risale al 16 gennaio 2021. I carabinieri della compagnia Parioli erano andati sotto l'appartamento, dove il giovane era ai domiciliari, e, dopo aver citofonato due volte, erano andati via senza ricevere risposta. Per questo la procura aveva chiesto il processo per evasione. La difesa di Genovese, rappresentata dall'avvocato Gianluca Tognozzi, ... Leggi tutta la notizia su agi (Di mercoledì 21 febbraio 2024) AGI - Il gup di Roma haaccusato dai pm didai. Il ragazzo, oggi 24enne, aveva concordato una pena di 5 anni e 4 mesi in appello dopo che, il 22 dicembre 2019, ha travolto e ucciso con la sua auto Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli, entrambe 16 anni, lungo corso Francia. L'episodio per il qualeva a processo risale al 16 gennaio 2021. I carabinieri della compagnia Parioli erano andati sotto l'appartamento, dove il giovane era ai, e, dopo aver citofonato due volte, erano andati via senza ricevere risposta. Per questo la procura aveva chiesto il processo per. La difesa di, rappresentata dall'avvocato Gianluca Tognozzi, ...

