Pietro Genovese a processo a Roma per evasione dai domiciliari

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Paoloè stato rinviato a giudizio dal Gip diper essere evaso dai. Il ragazzo, figlio del noto regista Paolo, è già stato condannato a cinque anni e quattro mesi per aver travolto e ucciso Gaia von Freymann e Camillagnoli in corso Francia nel dicembre del 2019 passando con il semaforo rosso. I fatti contestati in questo procedimento risalgono al 16 gennaio 2021, quandosi trovava agli arrestie, secondo l’accusa, i carabinieri durante un controllo di rito non lo avevano trovato in casa. "Non c'è alcuna immagine delle telecamere a circuito chiuso dimentre esce di casa. Non c'è prova dell’", ha detto in aula l’avvocato Gianluca Tognozzi, difensore di ...