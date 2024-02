Picasso al Mudec | 40 opere e 26 bozzetti nel segno dell’amore per l’arte primitiva

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Milano, 21 febbraio 2024 – Debutterà domani, giovedì 22 febbraio, la mostra “. La metamorfosi della figura”, in programma aldi via Tortona. Curata da Malén Gual e Ricardo Ostalé riunisce 40del maestro spagnolo, tra dipinti, sculture, insieme a 26 disegni edi studi preparatori del prezioso Quaderno n. 7 concesso per la mostra dalla Fondazione Pablo Ruiz, di stanza al Museo Casa Natal di Malaga. Il percorso L’esposizione, prodotta da 24 ORE Cultura – Gruppo 24 ORE e promossa dal Comune di Milano-Cultura, con il contributo di Fondazione Deloitte, Institutional Partner e con il patrocinio dell’Ambasciata di Spagna in Italia, chiude idealmente un lungo 2023 di celebrazioni del cinquantesimo anniversario della morte del pittore. Lo fa ripercorrendo la ricchissima ...