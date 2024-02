Piantedosi | No disegni contro dissenso

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) 19.52 "Va subito respinta ogni suggestione che vi sia un disegno del governo per reprimere ilpolitico e che questo disegno sia eseguito delle forze di polizia nel corso dei servizi di ordine pubblico". Lo sottolinea il ministro dell'Interno,, al question time alla Camera. Sulle identificazioni alle manifestani per Navalny: "Scelta legittima" per la sicurezza. Nessun cambiamento delle regole di gestione dell'ordine pubblico, "da sempre improntate a cautela". Poi sui migranti: sbarchi -65% su 2023.