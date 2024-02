Piantedosi identificazioni legittime per la sicurezza

Piantedosi "identificazioni legittime per la

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) AGI - "La questura di Milano ha riferito che l'intervento del personale della Polizia di Stato è stato improntato esclusivamente all'esigenza di assicurare tutte le condizioni dia garanzia degli stessi partecipanti a fronte di informazioni molto sommarie e poco chiare sul promotore e sulle modalità di svolgimento indicate nel preavviso". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo, rispondendo al question time alla Camera a un'interrogazione sulledi cittadini in occasione delle manifestazioni di cordoglio per Alexei Navalny. "Non c'è alcuna direttiva ministeriale - ha aggiunto - a cui si sia riferita tale scelta legittima: lesono prerogativa delle forze di Polizia". Non c'è stata "alcuna finalità di ostacolare l'iniziativa, ma di garantirne l'ordinato ...