Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ancora una sentenza favorevole all’associazionecontro le crociere da incubo, ovvero quelle vacanze da sogno che si trasformano in un’esperienza da dimenticare per i viaggiatori. Anche in questo caso la vicenda chiama in causa Costa Crociere, reduce da due sconfitte in aula a Genova per altrettante class action. Crociere da incubo,: “Il Tribunale di Roma haildi Costa contro la sentenza per la vacanza indi” Questa volta il verdetto è stato emesso dal Tribunale di Roma, che hailpresentato dalla compagnia di navigazione contro la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma nel novembre 2020 per unarisalente ...