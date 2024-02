Pericolo Terra | cambiare rotta La nuova missione del mondo

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L’ambiente è un sistema complesso, ma molto molto importante per la vita degli esseri viventi: uomini, animali e piante. Purtroppo, da un bel pò di tempo l’uomo, a causa dei suoi comportamenti scorretti sta distruggendo tutto quello che ci proviene dal passato con il risultato di danneggiare irrimediabilmente ciò che potrebbe esistere nel futuro sul nostro pianeta. I disastri che abbiamo prodotto e che ogni giorno continuiamo a fare ci si stanno già ritorcendo contro. Gli scienziati ci dicono che molte specie animali e vegetali sono scomparse o che sono in via di estinzione. Con le nostre azioni scorrette, continuiamo a distruggere ambienti naturali fondamentali per l’equilibrio della vita sulla. Ma la situazione, però, se ci impegniamo già da ora, può iniziare a migliorare, ad esempio incominciamo col ridurre la produzione di spazzatura ...

Crollo Firenze, trovato il corpo dell'ultimo operaio disperso: le vittime salgono a 5: ... mentre altri tre operai, di origine rumena sono stati trasportati in ospedale perché feriti ma non in pericolo di vita. Altri quattro operai sono risultati dispersi sotto le macerie e non risultano ...

Le Big Tech licenziano 1.000 persone al giorno per puntare sull'IA: ... in molti si erano chiesti se l'intelligenza artificiale potesse rappresentare un pericolo per l'uomo. E tralasciando l'ancora fantascientifico scenario dove i robot conquistano la Terra e ...

Ci siamo assuefatti persino alla sofferenza dei bambini: La Moldavia è ancora così: una terra di confine tra Romania e Russia, vicinissima alla guerra in ... tra pace e guerra, tra violenza e gentilezza, tra pericolo e sicurezza. Intenerirsi sui destini dei ...