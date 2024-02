Percorsi abilitanti docenti 60 e 30 CFU | ci si può già iscrivere? Chi potrà accedere Tutte le info

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il DPCM del 4 agosto 2023 che regola il percorso di formazione iniziale così come previsto dal Pnrr è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 settembre. Poi sono state pubblicate le Linee Guida ANVUR, sulla base delle quali le Università hanno richiesto l'accreditamento. Con notevole ritardo, i decreti per l'anno accademico 2023/24 sono stati caricati in piattaforma lo scorso 7 febbraio e le Università stanno comunicando l'esito, ma mancano ancora i decreti del Ministero con numero dei posti per singola classe di concorso, quota di posti riservati, modalità accesso in caso di sovrannumero. Nel frattempo però possono già partire i corsi da 30 CFU perin possesso di a L'articolo .

Aggiornamento GPS e punteggi per i nuovi percorsi abilitanti: Nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze, quale punteggio sarà attribuito ai nuovi percorsi abilitanti È ormai prossimo l’avvio dei nuovi percorsi abilitanti formativi all’insegnamento. In ...

Percorsi abilitanti all’insegnamento: il Ministero autorizza il Conservatorio di Nocera Terinese-: Un'opportunità significativa per gli studenti desiderosi di intraprendere percorsi di formazione e abilitazione per diventare insegnanti di musica ...

Celebrando il Futuro: ITS PRIME: Tech Academy consegna i diplomi ai tecnologi del settore cartario a Lucca: Nella sede di Confindustria Toscana Nord a Lucca, si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi ITS per i 39 brillanti diplomati dei corsi in Tecnico Superiore per la produzione nel settore cartari ...